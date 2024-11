Il capogruppo Pd al comune di Vibo elogia il lavoro del commissario Nello Gallo e al contempo sollecita il comune affinchè intervenga anche per la messa in sicurezza di altre località del capoluogo di provincia

«Quando qualcosa in Calabria funziona è giusto metterlo in evidenza e fare un plauso a chi si adopera quotidianamente affinché il nostro territorio sia più sicuro. È il caso del commissario delegato all'emergenza idrogeologica ing. Nello Gallo e della sua struttura composta da giovani professionisti calabresi, che in silenzio sin dal loro insediamento hanno fatto partire decine di interventi di messa in sicurezza sparsi in tutta la Calabria».

È quanto affermato dal capogruppo del Partito democratico al Comune di Vibo Valentia Giovanni Russo.





«Su 185 interventi previsti da un APQ del 2010, ne sono stati appaltati dalla struttura circa 140. Uno di questi riguarda il versante del Cancello Rosso a Vibo Valentia. Un intervento che i cittadini del popoloso quartiere aspettavano da decenni e che oggi finalmente vedono realizzarsi grazie a Nello Gallo e la sua struttura.





Da giorni infatti è concretamente partito il cantiere inerente l'intervento finanziato con l'Apq 2010 per un importo complessivo del finanziamento di 2000000,00€ che prevede la realizzazione del drenaggio delle acque di falda la regimentazione delle stesse e il ripristino dell'officiosità idraulica di un tratto del torrente Candrilli.





Questo è un intervento – continua il consigliere - propedeutico al successivo di messa in sicurezza di tutto il versante che sarà realizzato grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione Calabria su interessamento dell'allora consigliere regionale Pietro Giamborino, per un importo di 8.500.000,00€ complessivi.





A tal riguardo mi preme però sollecitare l'attento assessore ai lavori pubblici del comune di Vibo Valentia Lorenzo Lombardo, affinché al più presto possano iniziarne i lavori. Infatti il procedimento inerente quest'ultimo intervento va avanti a rilento.





Così come i lavori dell'altro importante intervento riguardante il versante di Piscopio finanziato dall'Apq 2010 per un importo di 1.000.000,00€, nonostante la struttura del commissario delegato all'emergenza idrogeologica abbia puntualmente assolto al proprio compito, a causa di ritardi riconducibili all'ufficio tecnico comunale, non hanno visto l'inizio.



Sono convinto- conclude Russo - che da parte dell'assessore Lombardo l'attenzione sarà massima è al più presto avverrà la consegna dei lavori a Piscopio e anche l'intervento di messa in sicurezza dei versanti cancello rosso- Triparni-Piscopio e ex-calabro lucane, potrà vedere la luce. Interventi che nel loro insieme, una volta realizzati, ci restituiranno un territorio comunale un po' più sicuro. Molto altro infatti rimane nel complesso da fare a riguardo».