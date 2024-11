Il presidente del Consiglio regionale interviene a Mendicino: “Testo teso a colmare un vuoto normativo che perdura da 17 anni”

"Il PD sta dimostrando di essere una forza di governo seria e capace e, in questo contesto, appena terminera' l'esame in Commissione, mi impegno a calendarizzare immediatamente in Consiglio la proposta Bevacqua, in modo da giungere a quella rapida approvazione che il ricordo delle recenti devastazioni estive dei nostri boschi impone, senza indugi". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, parlando a Mendicino (Cs), in merito al ddl contro gli incendi boschivi, presentato dal consigliere Domenico Bevacqua e attualmente in discussione presso la Commissione Ambiente.

"Il testo di cui stiamo discutendo - ha affermato Bevacqua - e' teso, innanzi tutto, a colmare un vuoto normativo che perdura da 17 anni, recependo in maniera puntuale la normativa nazionale, con l'obiettivo di pervenire a un modello organizzativo efficiente e regolarmente monitorato. Cio' che, durante questi anni, anche in funzione del ruolo di presidente della IV Commissione, mi ha spinto ad occuparmi con forza del tema della salvaguardia ambientale, e' la consapevolezza che, senza una manutenzione ordinaria, diventa impossibile pensare a una ripresa sostenibile e robusta delle aree interne, laddove deve essere incentivata e garantita quella presenza antropica che, come dimostra il mio progetto di Montagna Solidale, e' il cardine attorno al quale aggregare le potenzialita' socio-economiche dei territori".