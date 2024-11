Il leader della Lega in tour nei luoghi dell’accoglienza. Farà tappa a Vibo, Briatico e a Tropea dove dove si concederà anche un bagno nelle acque di Marina dell’Isola all’ombra del Santuario

Matteo Salvini, leader della Lega Nord, sarà nel Vibonese per un tour che lo porterà in visita ai “luoghi caldi” dell’emergenza migranti che, com’è noto, coinvolge in varie modalità anche la provincia di Vibo Valentia.

Il programma

La visita è in programma per lunedì 17 luglio, quando, alle 11.45, quando il leader leghista inaugurerà la nuova sede del coordinamento provinciale del suo movimento “Noi con Salvini” guidato a Vibo Valentia da Antonio Piserà.

A seguire, Salvini raggiungerà Vibo Marina dove si recherà in visita al porto e alla Capitaneria. Qui è previsto un incontro con gli operatori marittimi civili. Al centro della riunione le potenzialità dello scalo vibonese e la vocazione di una struttura polifunzionale vocata alla pesca, al turismo e all’industria, e divenuta nel tempo punto di arrivo delle navi dei migranti.

In seguito Salvini si recherà a Briatico per visitare un centro di accoglienza per minori non accompagnati e sosterà alla Rocchetta per incontrare la marineria locale. Infine, nell’ultima tappa del suo tour vibonese, raggiungerà Tropea dove si concederà un bagno nelle acque di Marina dell’Isola all’ombra del Santuario.





Nel tardo pomeriggio della stessa giornata è in programma poi una conferenza stampa conclusiva in largo San Michele, al bar Totonno, sempre a Tropea.