«È dalla notte di martedì che i cittadini di San Giovanni in Fiore attendono di essere aiutati e non solo “anestetizzati” con post in tenuta da neve e proclami del tipo “ghe pensi mi”. Ai cittadini di San Giovanni in Fiore di fatto non pensa nessuno, nemmeno chi istituzionalmente avrebbe il dovere di farlo! Nonostante gli strombazzamenti, a destra e a manca, sull’esistenza e validità del “piano neve”, ancora adesso la situazione è critica nonostante il miglioramento delle condizioni meteo». È quanto scrivono in una nota dal Partito Democratico di San Giovanni in Fiore sull’emergenza neve che ha colpito la cittadina silana.

«Tranne che sulle strade principali – continua la nota - pulite male e con la carreggiata notevolmente ristretta, moltissime strade e vicoli del paese non hanno visto l’intervento di nessun operatore, né con mezzi meccanici, né con attrezzi manuali. Il paese è sommerso dalla neve, le macchine sono inutilizzabili dalla maggior parte dei cittadini (perché letteralmente seppellite dalla neve) che ancora a quest’ora non sanno se domani sarà un giorno di lavoro qualsiasi o vi sarà la chiusura delle attività. Nulla. Non si sa nulla. Esiste un recapito telefonico da contattare in caso di bisogno. Peccato però che nessuno risponda».

I dem florensi chiedono al sindaco «in che cosa si sostanzia questo piano neve? Che cosa prevede di fare il primo cittadino per consentire ai sangiovannesi di tornare a vivere e lavorare anziché restare chiusi in casa come topi o, uscendo, mettere a rischio la propria incolumità? Nonostante i grandi costi che saremo chiamati a sostenere per il fantomatico “piano neve”, ancora il servizio spazzatura è interrotto, i pullman non viaggiano (e molti non possono raggiungere il posto di lavoro), le ambulanze slittano sulla neve e le persone devono ricorrere ai vigili del fuoco per liberare i tetti dalla neve! Ad un semplice assaggio dell’inverno (il nostro è un paese di montagna) - conclude la nota dei Dem - la giunta ha dimostrato tutta la sua inefficienza ed incapacità ed è per questo che il partito democratico chiede a gran voce le dimissioni del sindaco ed ai cittadini di unirsi alla richiesta, perché il governo della città ha dimostrato che il “piano neve” tanto decantato era soltanto un bluff, un argomento utilizzato e strumentalizzato solo per rassicurare la popolazione ma che di fatto ha funzionato solo fino a quando la neve non ha superato i 10 cm».