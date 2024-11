Il rappresentante del Movimento 5 stelle ha chiesto lumi sulla mancata liquidazione dei rimborsi l'assenza dei dirigenti. I mandati di pagamento giacciono senza firma negli uffici

Un blitz in piena regola quello che il deputato del Movimento 5 Stelle, Giuseppe D'Ippolito, ha portato a termine questa mattina negli uffici della Regione Calabria. Sollecitato dalla presidente dell'associazione emodanneggiati calabresi, Rosina Mendicino. Il pentastellato ha, infatti, raggiunto in mattinata il dipartimento Tutela della Salute per capire le ragioni della mancata liqiudazione delle rivalutazioni relative agli 2012, 2013, 2014 che dovrebbero essere versate a titolo di risarcimento per i danni provocati da trasfusione di sangue infetto a 1.300 persone.

Da quanto emerso, all'origine del blocco l'assenza del dirigente competente chiamato a firmare i mandati di pagamento. La pratica è quindi rimasta bloccata negli uffici. Il deputato ha annunciato di voler investire del problema il Ministero.

Luana Costa