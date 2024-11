Sabato 17 settembre il segretario del Partito democratico Enrico Letta sarà a Reggio Calabria. Ad annunciarlo è la segreteria regionale del Pd: «Ognuno di noi può dare il suo contributo fondamentale per questa grande battaglia di democrazia», è scritto in un post facebook.

A poco più di una settimana dal voto, e nel giorno seguente alla visita di un altro big - quella del presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, prevista per venerdì 16 settembre -, dunque, il leader democrat arriverà in riva allo Stretto per «dare sostegno ai nostri candidati alle prossime elezioni politiche». Non sarà solo: al suo fianco, il ministro della Salute Roberto Speranza e l'ex segretario del Pd Pierluigi Bersani, entrambi esponenti di Articolo Uno. L'appuntamento è in piazza Duomo, alle ore 18:30.