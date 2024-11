Il presidente Oliverio annuncia di voler ridurre del 50% gli 'emolumenti e gettoni di presenza di tutti gli enti collegati alla Regione'.

"Nel quadro delle misure che saranno assunte per contenere la spesa e meglio organizzare e rendere efficienti le strutture della Regione Calabria - si legge nella nota diffusa da Oliverio- già nella legge di approvazione dell'Esercizio provvisorio proporremo l'inserimento di una norma tesa a riunificare i ruoli del personale di giunta e Consiglio regionale e a ridurre, fin da subito, del 50%, emolumenti e gettoni di presenza di tutti gli enti collegati alla Regione nonché di commissioni e comitati vari".



"Il segnale di rigore, il taglio degli sprechi, l'efficientamento delle strutture amministrative collegate alla Regione - ha sostenuto Oliverio - partiranno a far data dal 1 gennaio 2015. E' evidente che queste sono prime, concrete misure a cui seguirà un progetto di riorganizzazione e riordino della strumentazione sub regionale e della pletora di strutture che, in molti casi, costituiscono solo pesi inutili e costosi".