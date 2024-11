Lo ha dichiarato la deputata calabrese del Pd, enza Bruno bossio, a conclusione della seduta di ieri della commissione parlamentare Trasporti

Almeno 100 milioni di euro di risorse aggiuntive per lo sviluppo della rete di trasporto calabrese. Ad annunciarlo la deputata democrat Enza Bruno Bossio. La decisione sarebbe stata adottata, secondo quanto riferito dall'esponente del Pd, nel corso della seduta di ieri della commissione parlamentare Trasporti dove si approvava il contratto di programma 2012-2016 stipulato tra il ministero delle Infrastrutture e Rfi Spa. “Grazie alla battaglia svolta in Commissione – ha sottolineato Bruno Bossio – e alla proposta che ha presentato la giunta regionale presieduta da Mario Oliverio abbiamo ottenuto che nella programmazione delle opere e degli investimenti si assumessero anche interventi finalizzati alla Calabria. Per quanto insufficiente è, comunque, significativo il finanziamento aggiuntivo di almeno 100 milioni di euro che nel parere viene indicato come somma da destinare allo sviluppo del trasporto intermodale sulla rete calabrese”.



“Le opere riguarderanno – ha continuato la deputata calabrese - la connessione tra ferrovia e l'aeroporto di Lamezia Terme, l'adeguamento della linea ferroviaria e delle gallerie per il trasporto di containers di maggiori dimensioni ed il completamento degli interventi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale della linea Salerno-Reggio Calabria. Si tratta – ha raccontato Bruno Bossio – di indicazioni relative ad opere strategiche, a partire da quelle tese a supportare l'attività del Porto di Gioia Tauro, per una dotazione infrastrutturale rivolta allo sviluppo della Calabria ma anche di forte interesse nazionale Il risultato conseguito è importante soprattutto per il fatto che, senza la decisione odierna, la Calabria, di fatto, sarebbe rimasta esclusa dal decreto interministeriale relativo al contratto di programma e cancellata dall'agenda dei grandi investimenti di Rfi per i prossimi anni”.