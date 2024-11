Soddisfazione del segretario regionale Pd, sull’incontro svoltosi all’Unical con temi legati al futuro della Regione

«Abbiamo certificato il rapporto solido che si è creato fra la Calabria e il ministro allo Sport, Luca Lotti, tra i protagonisti insieme a presidente Mario Oliverio della giornata di oggi all’Unical nel forum dedicato, appunto, allo Sport come moltiplicatore di opportunità e strumento di crescita di una comunità», ha esordito in una sua nota Ernesto Magorno.

L’impegno di Luca Lotti e Mario Oliverio

«Il ministro Lotti ha parlato il linguaggio della concretezza e della praticità, annunciando che nella legge finanziaria sarà inserita una voce apposita per stanziare nuovi fondi nel bando sport e periferie, che anche nella nostra regione sta producendo frutti importanti e sta consentendo la realizzazione di vari impianti nei più disparati centri del nostro territorio. Tanto è vero che in mattinata il ministro è stato a Bisignano dove presto vedrà la luce uno dei tanti progetti finanziati attraverso il bando, consentendo a tanti giovani di avere a disposizione un nuovo luogo di aggregazione e di sana formazione sportiva. Non solo, il ministro ha assistito alla sottoscrizione di un protocollo da parte del presidente della Regione, Mario Oliverio, per ulteriori investimenti grazie al Credito sportivo.

Il legame fra Lotti – nelle sue diverse vesti istituzionali e di dirigente del Pd - e la Calabria è autentico e vero e ciò rappresenta una grande opportunità per la nostra regione, perché si concretizza in opere e investimenti d’inestimabile valore per la crescita delle nostre comunità. Il contrasto all’emarginazione sociale, il recupero di aree periferiche, la cura verso territori disagiati sono il terreno del suo impegno e la Calabria ne è la dimostrazione. E di questa attenzione particolare lo ringraziamo a nome di tutti i calabresi”.

