Ernesto Rapani, 54 anni, laureato in architettura, milita da una vita nella destra. Aderisce, infatti, a 16 anni al Fronte della Gioventù e appena maggiorenne al Msi. È poi confluito in Alleanza nazionale e in seguito nel Pdl. Dopo lo scioglimento di quest’ultimo aderisce nel 2013 a Fratelli d’Italia.

Nel 2016 è nominato coordinatore regionale del partito della Meloni. Eletto per la prima volta consigliere comunale a Rossano nel 1993 con una lista civica "Mani Pulite per la Citta", dal 1997 al 2001 ha rivestito il ruolo di assessore all'Urbanistica ed allo Sport; dal 2001 al 2018 è stato consigliere comunale e dal 2009 al 2014 consigliere provinciale eletto nel collegio "Rossano I", risultando il secondo più votato della provincia di Cosenza.

Nel 2018 si è candidato alla Camera senza essere eletto, così come alle regionali del 2020. Riesce comunque ad ottenere un incarico nella struttura regionale dell’assessore Orsomarso. Nelle elezioni politiche 2022 oggi è candidato al Senato al collegio uninominale Calabria Nord. Ignoti durante la campagna elettorale hanno imbrattato il suo punto incontro a Rossano. È nato e vive a Corigliano Rossano dove ha una attività imprenditoriale.