Ai nostri microfoni Baldo Esposito, esponente Ncd, che ha commentato referendum che il centrodestra si prepara a presentare

'Sul referendum abbiamo votato le modifiche statutarie, anche perchè non provocano ulteriori impegni di spesa. Abbiamo rispetto per l'iniziativa di Fi e Cdl ma già ci siamo espressi con il capogruppo. Nei contenuti e nel merito ci siamo espressi in consiglio regionale.

Per quanto riguarda il voto, se ilcentro destra si presenta unito riesce a vincere dovunque. Noi abbiamo voluto dimostrare che siamo un'alternativa alla sinistra, già da queste consultazioni si traccia la strada per il fututo. Ncd è alternativa alla sinistra al di là dell'emergenza che ci costringe con l'allenza con Renzi a livello nazionale.

In consiglio non c'è contrapposizione tra Fi e Ncs, i risultati ottenuti sono anche la conferma della delusione dei calabresi sui primi mesi del governo Oliverio. Ci sono tutte le condizioni per rimettere in campo il centrodestra unito nel futuro'.