Il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, il deputato e capogruppo dem in commissione agricoltura, Nicodemo Oliverio, il componente del Cda dell'Ismea, Franco Laratta, ed il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, hanno visitato sabato mattina il centro sperimentale dell'azienda vitivinicola Librandi di Cirò.

Nella struttura sono conservati tutti i vitigni autoctoni della Calabria: circa 500 cloni. Uno dei pochissimi centri sperimentali d'Italia. La visita è poi proseguita nel complesso aziendale ed agli impianti vitivinicoli, le cantine storiche e i moderni impianti Librandi.

«Ci troviamo di fronte ad una eccellenza del Mezzogiorno d'Italia – ha affermato Rosato –, un'azienda storica che rappresenta l'intera terra calabrese e la voglia di riscatto. Il comparto vitivinicolo della Calabria, darà un'importante spinta alla ripresa dell'economia regionale». Bevacqua ha espresso grande soddisfazione per i «risultati del vino calabrese, che negli anni è migliorato in qualità e quantità, tanto da toccare una crescita impensabile fino a qualche tempo fa. Ora la regione metta in atto con celerità, gli strumenti propri e quelli comunitari, per favorire la crescita di tutto il comparto».