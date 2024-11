Eugenia Maria Roccella è nata a Bologna il 15 novembre 1953. È Figlia di uno dei fondatori del Partito Radicale, Franco Roccella, e della pittrice e femminista Wanda Raheli. Laureata in lettere moderne, è dottore di ricerca presso l'Università La Sapienza e dal 2000 è giornalista professionista, iscritta all'Ordine del Lazio.

Nel 2008, viene eletta alla Camera dei deputati per la XVI Legislatura, nelle lista del Popolo della Libertà (quota Forza Italia) presentata nella circoscrizione Lazio 2. Nel maggio dello stesso anno diventa sottosegretario al Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Alle elezioni politiche del 2013 è stata rieletta alla Camera dei deputati per la XVII Legislatura, nelle lista del Popolo della Libertà nella circoscrizione Lazio 1. Il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, aderisce al Nuovo Centrodestra guidato da Angelino Alfano.

Il 23 novembre 2015 assieme a Vincenzo Piso, dopo numerose critiche rivolte al suo partito e al segretario Angelino Alfano, lascia il Nuovo Centrodestra, nonché il gruppo Area Popolare, passando quindi al Gruppo misto e divenendo una delle fondatrici del Movimento Identità e Azione, guidato da Gaetano Quagliariello.

Il primo dicembre 2015, poi, aderisce alla componente del Gruppo misto USEI-IDEA. Alle politiche del 2018 è la candidata della coalizione di centro-destra alla Camera nel collegio uninominale di Bologna Casalecchio di Reno. Non sarà eletta.

Nell’ultima tornata elettorale è candidata nelle liste di Fratelli d’Italia per la Camera dei deputati nel collegio plurinominale di Gela - Agrigento - Marsala in terza posizione e allo stesso postosto nel proporzionale in Calabria.