«Rappresenta un importante segnale di attenzione per la Calabria la nuova visita della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein che lunedì sarà nella nostra Regione per sostenere i candidati dem in vista delle prossime elezioni europee». Ad affermarlo sono i consiglieri regionali del gruppo del Pd a palazzo Campanella che sono impegnati sul territorio per fare in modo che possa essere più ampia possibile la rappresentanza dem nel prossimo Parlamento europeo.

«Mai come oggi è fondamentale che in Europa ci sia un Parlamento in grado di fronteggiare il populismo e il sovranismo di una certa destra che sta riportando indietro l’orologio della storia – prosegue la nota stampa dei consiglieri del Pd – e sia in grado di tutelare i diritti della persona e rafforzare la solidarietà tra i popoli. Specialmente per il nostro Sud sarà fondamentale avere nell’Europa un punto di riferimento saldo per evitare che si possano consumare pericolosi strappi come quello che vorrebbe attuare l’attuale governo italiano con l’approvazione dell’autonomia differenziata. Come consiglieri del Pd – conclude la nota – siamo al fianco della segretaria nazionale e dei candidati del partito, anche per quel che riguarda le elezioni amministrative, per dare ai cittadini calabresi una visione di sviluppo diversa e una speranza di futuro che il malgoverno delle destre sta spazzando via privilegiando le fasce più ricche della popolazione e le ricche Regioni settentrionali».