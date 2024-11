«Nel ringraziare tutti coloro che mi hanno onorato del supporto e del voto, non posso che esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto alle elezioni europee in Calabria. Sono stato il più votato nel Partito Democratico con ben 22.439 preferenze. Ho accettato questa sfida e ho deciso di candidarmi pochi giorni prima della presentazione delle liste per le tante sollecitazioni che ho avuto da parte di dirigenti e amministratori della nostra regione». È quanto commentato da Franco Iacucci all’indomani delle elezioni.: «Non c’è dubbio – aggiunge - che con le elezioni europee si sia giocata parallelamente anche una battaglia politica e sono orgoglioso di aver aiutato il Pd, visto che questo risultato ci permette oggi di ripartire e costruire un’alternativa a Salvini e al centrodestra».

Come specificato dall’esponente democrat: «L’ho ribadito più volte a Nicola Zingaretti nelle interlocuzioni avute prima della scelta delle candidature: ho accettato questa sfida perché ritengo prioritario ripartire dal Mezzogiorno che è stato relegato a margine delle questioni politiche nazionali.

Devo dire francamente – evidenzia - che non mi sarei mai aspettato un risultato così importante. Un risultato che mi ha portato ad essere il più votato in Calabria tra le fila del PD, non sempre con il necessario e doveroso supporto da parte del partito e delle forze istituzionali del PD, anche perché in questi anni la struttura del Partito è stata praticamente smantellata».

Quindi il ringraziamento agli elettori: «Ho sentito vicino tante persone che, alle ultime elezioni politiche, o si sono astenute o non hanno votato per il Pd. Ho percepito un’attenzione nuova anche nei confronti del Partito. Attenzione – rimarca - che deve essere colta, incoraggiata e non dispersa affinché si avvii un vero e proprio processo di radicamento e di cambiamento che riguarda il partito ma anche il nostro impegno e il nostro lavoro nelle Istituzioni. Ecco si può ripartire da qui e da un nuovo e più efficace rapporto con i territori, con i cittadini e con le istituzioni locali».





Nell’analizzare i risultati delle urne spiega: «Ho registrato criticità, malgrado gli impegni assunti, in alcuni territori della regione ma non può che farmi piacere il risultato ottenuto soprattutto a Cosenza, Rende e nell’area urbana così come in altri importanti centri della provincia di Cosenza. Nella città dei Bruzi ho ottenuto 1068 preferenze: sono stato il più votato insieme al capolista del Pd, l’ex procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti. Lo ribadisco perché è evidente che tante forze, anche esterne al Pd, si sono riconosciute intorno alla mia candidatura e a quella di Franco Roberti». «Il mio impegno non si ferma qui. Continua, stimolato dal positivo risultato raggiunto e rinfrancato dal fatto che da queste elezioni è emerso che un’alternativa è possibile anche in una realtà come la nostra, a condizione, però, che si avvii una nuova fase politica che ci permetta di ricostruire il Pd e la nostra presenza all’interno dei territori. Questo ci dà la possibilità di ricominciare e di riprendere il cammino. Grazie ancora», conclude Iacucci.

