Mercoledì 22 maggio il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, nonché capo politico del M5S, Luigi Di Maio, sarà a Cosenza, al Cine Teatro Italia-Tieri in piazza G. Amendola, alle ore 15:30 per incontrare i cittadini. Insieme a lui ci sarà Laura Ferrara, eurodeputata uscente del M5s e candidata alle europee nella Circoscrizione Sud e i candidati sindaco delle liste M5s in Calabria.



Durante l’iniziativa, coordinata dalle deputate Dalila Nesci ed Elisa Scutellà, si parlerà dei provvedimenti che in questo primo anno di governo sono stati realizzati «per tamponare le emergenze sociali più urgenti e creare una rete di protezione per i più deboli – si legge in un comunicato -. Lo Spazzacorrotti, il Reddito di Cittadinanza, Quota 100, l’abolizione dei privilegi il Decreto Calabria con il quale si vuole restituire il diritto ad una sanità efficiente ai calabresi. Di Maio illustrerà inoltre il programma da attuare in Europa: garantire il salario minimo europeo, le misure di sostegno al ceto medio ed alle famiglia, la lotta ai grandi evasori, fermare le politiche di austerity ed incentivare gli investimenti per uno sviluppo reale. Mercoledì verrà illustrato ai calabresi come il Movimento 5 Stelle vuole continuare il suo percorso cambiando l’Europa e rimettendo al centro delle politiche il cittadino ed i diritti sociali».