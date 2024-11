Le province di Cosenza e Crotone si confermano tra le (poche, ormai) roccaforti del voto europeo per il Movimento Cinquestelle. I grillini - che eleggeranno il calabrese Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, come europarlamentare - si confermano il primo partito nella provincia bruzia con circa il 21% dei consensi; risultato simile a Crotone. In entrambi i casi precedono Fratelli d’Italia, prima formazione in Calabria (anche) grazie al traino della capolista Giorgia Meloni. Più che un trionfo è, però, un premio di consolazione: il M5S dilapida un patrimonio di preferenze importanti: a Crotone arrivava dal 32,91% delle Europee 2019, a Cosenza dal 31,17% di cinque anni fa.

Europee 2024, M5S il più votato a Cosenza, Rende e Corigliano Rossano

Nel capoluogo Bruzio il Movimento 5 Stelle si conferma primo partito in città con il 19.93%. A seguire il Partito Democratico con il 18,65% dei voti e sul gradino più basso del podio Fratelli d’Italia con il 15,55%. Exploit consistente di Avs, l’Alleanza Verdi Sinistra, che si pone come quarta forza del capoluogo con l’11,85% superando di un centinaio di voti perfino Forza Italia che si è attestata all’11,31%. A seguire, infine, la Lega con l’8,76% e Stati Uniti d’Europa con l’8,61%.

In linea con il trend che premia il M5S, il più votato a Cosenza alle Europee 2024 è stato l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico con 1512 preferenze. Alle sue spalle Mimmo Lucano (Avs-Alleanza Verdi Sinsitra) con 1473 e la premier Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) con 1456. Poco fuori dal podio Antonio Decaro (Pd) con 1337, la vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi (Forza Italia) con 1327 e Maria Pia Funaro (Avs-Alleanza Verdi Sinsitra) con 1219. Quest’ultima è la candidata cosentina più votata nel territorio comunale.

Anche nella vicina Rende il M5S si conferma il primo partito con il 21,3% dei voti, davanti al Pd (17,69%) e a Fratelli d’Italia (14,81%) e Avs (12,41%). L’area urbana, dunque, premia le formazioni di centrosinistra: un dato che sarà uno spunto di riflessione anche in vista del progetto di città unica. Le elezioni locali, però, saranno un’altra storia.

Nel più popoloso centro della provincia, Corigliano Rossano, il risultato del M5S è ancora più rotondo: un 28,7% che sembra rinverdire vecchi fasti. Qui il movimento perde soltanto il 4% dei consensi rispetto al 2019. Forse grazie al traino delle Comunali, forse perché la punta di diamante Tridico, originario della Sibaritide, è percepito come un candidato locale. Al secondo posto in città Fdi (21,92%), exploit per Stati Uniti d’Europa con il 13,73% (ma in questo caso c’era davvero un candidato cittadino, Stefano Mascaro, che ha raccolto più di 1.000 preferenze. (Antonio Clausi)

Crotone vota poco, ma dà il 26,6% ai Cinquestelle

Nella provincia che conferma il dato di affluenza più bassa (il 33,82%) lo scrutinio delle europee va ancora a rilento. Per i dati di spoglio c’è il dato definitivo per Crotone città dove su 74 sezioni scrutinate su 74, il primo partito votato si conferma quello dei Cinquestelle che ottengono il 26,63% (3430 voti in termini assoluti), poco sopra Fratelli d’Italia al 19,77% (2546); a seguire c’è il Pd con il 17,04 (2194), e poi Forza Italia con il 14,59% (1879). Staccati nell’ordine ci sono Alleanza Verdi e Sinistra al 7.10% (914), la Lega di Salvini al 6.54% (842), Stati Uniti d’Europa al 3,44% (443) con Pace Terra e dignità di Santoro che supera (all’1,98% e 255 voti assoluti) Azione di Calenda che rimane all’1,63% per 210 voti.

È un dato non certo in controtendenza con quello complessivo della provincia pitagorica: Tridico raccoglie 2.802 voti, Princi più di 4.400, più della premier Meloni che supera di poco le 4.000. Più indietro Tajani con 2.836. “rimane” a 3461, Tridico dei cinquestelle a 2386 (superato anche da Tajani con 2439). (Procolo Guida)