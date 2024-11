«Una sola parola: Grazie Italia!». Questo il primo commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini su twitter. Il capo del Viminale ha accolto così i primi exit poll sulle europee che posizionano la Lega al primo posto. Postata anche una sua foto con un cartello scritto a penna dove si legge «Primo partito in Italia, grazie». Il post, in meno di un'ora, ha raggiunto oltre 100mila like e 16mila commenti. Quindi, in un video sempre sui social, ha aggiunto: «Useremo bene la vostra fiducia. Si cambia in Europa». In conferenza stampa, Salvini che poi precisato che il voto «aiuta Italia ed Europa a ritrovare speranza e futuro». I dati «ci danno ragione. Questo – ha ribadito – è il momento della responsabilità».

Nel precisare la necessità di portare al centro il diritto al lavoro e alla salute continua: «Da domani il nostro lavoro raddoppia», ogni singolo voto «non sarà usato per chiedere neanche mezza poltrona in più ma per cambiare e salvare l’Europa».







Lega al 33,1%

Intanto, in base alla seconda proiezione di Swg per La7 (copertura al 18%) la Lega sale ancora e raggiunge alle Europee il 33,1%. Il Partito democratico è secondo al 21,7%, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta al 19%. Forza Italia è all'8,5% e Fratelli d'Italia al 6,3%.

