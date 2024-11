Un’alternativa alla Lega. Il Pd soddisfatto per i primi risultati, ancora non definitivi, sul voto europeo. A parlare in conferenza stampa il segretario democratico Nicola Zingaretti che ha parlato di «numeri sufficienti per valutazioni molto chiare». A giudizio dell’esponente politico «il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla forza elettorale del Pd». Ora la scelta sarà tra il Pd e una destra guidata dal leader del Carroccio: «La sfida è costruire alternativa a Matteo Salvini, a un governo immobile e pericoloso». I democrat metteranno in campo «un’alternativa che si prepari ad essere credibile per il voto politico, quando sarà». Per Zingaretti, inoltre, l’aggressione dei sovranisti fallisce: «Dentro il Parlamento europeo c'è un'ampia e solida maggioranza che ha voglia di cambiare l'Europa ma al tempo stesso di rilanciare il sogno europeo».