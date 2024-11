A distanza di otto anni dalla chiusura non si fermano le richieste della terza città della Calabria per una riapertura del Palazzo di giustizia

La sua soppressione nel 2012 ha sollevato critiche e attacchi da parte dei cittadini di Corigliano Rossano. A distanza di otto anni, la riapertura del Palazzo di giustizia continua ad essere materia di discussione nella terza città della Calabria. A questo proposito è stato convocato il Consiglio comunale aperto, per sabato 12 settembre, nell’area antistante l’ex tribunale Rossano.

Tema al centro della discussione: riapertura del presidio giudiziario e tutte le questioni ad esse connesse relativamente alle forze dell’ordine, come il potenziamento delle compagnie di carabinieri da elevare a gruppo, e il commissariato di pubblica sicurezza da elevare a Distretto. Gli amministratori hanno invitato a partecipare al consiglio comunale il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri che, in occasione della sua audizione in Commissione antimafia per parlare dei risultati della maxi inchiesta Rinascita Scott, dichiarò: «La procura di Paola si trova a 30 chilometri da Cosenza ed è ancora aperta mentre è stato soppresso il tribunale di Rossano che costringe a rivolgersi a Castrovillari, difficile da raggiungere».