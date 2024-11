La commissione Giustizia del Senato ha ospitato l'audizione del consigliere regionale Giuseppe Graziano, in rappresentanza del presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso. L'attenzione si è focalizzata sulla riforma del sistema giudiziario e sulla delicata vicenda dell'ex tribunale di Rossano. Il ciclo di audizioni si è concluso con l'intervento di Graziano, il quale ha portato la visione e le posizioni dell’assemblea regionale in merito alle riforme in corso e alla situazione specifica dell'ex tribunale. Si tratta di un momento importante, in quanto si attende ora che il Governo depositi il testo di legge per la riforma del sistema giudiziario, sottoponendolo all'attenzione delle Camere per il successivo processo di approvazione definitiva. Il relatore è il senatore Ernesto Rapani, il quale, insieme ad altri colleghi, ha posto delle domande sulla grave e complessa situazione criminale che vive la Sibaritide.

Nel corso dell'audizione, Graziano ha posto l’attenzione sull'ex tribunale di Rossano, un caso che ha suscitato interesse e preoccupazione a livello regionale. La discussione si è concentrata sulla proposta di legge regionale 652, che mira a modificare il decreto legislativo 155/2012, riformando le circoscrizioni giudiziarie italiane. L'obiettivo è migliorare l'organizzazione territoriale degli uffici giudiziari.

Graziano ha evidenziato le conseguenze per la popolazione locale della soppressione del tribunale di Rossano. Ha spiegato che, in contrasto con le consuete razionalizzazioni, il tribunale più grande (Rossano) è stato assorbito da quello più piccolo (Castrovillari), causando notevoli disagi per chi deve accedere alla giustizia.

Ha sottolineato l'inadeguatezza delle distanze considerate nella progettazione della rete giudiziaria, citando l'esempio di Rossano, distante 80 km da Castrovillari. Questo ha portato a un aumento dei tempi di viaggio e difficoltà di accesso per i cittadini. L'esponente di Azione ha richiesto una revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sottolineando gli indicatori definiti dalla Commissione Europea per l'efficienza della giustizia. Ha poi esposto i disagi legati alla sede di Castrovillari, tra cui spazi ristretti, orari serali e spostamenti, sottolineando che i locali attuali non sono adeguati e che si sta valutando la ristrutturazione del vecchio tribunale di Castrovillari.

In risposta alle domande del senatore Rapani, Graziano ha confermato l'approvazione unanime della legge regionale, firmata da rappresentanti di tutti i partiti. Ha osservato che la sede dell'ex tribunale è idonea ed efficiente, già ristrutturata per ospitare udienze. Infine, ha affrontato la questione della criminalità nella zona, evidenziando la necessità di un presidio giudiziario per garantire la sicurezza. Ha citato dati sulla frequenza degli omicidi di mafia e l'importanza di avere una presenza giudiziaria nel territorio per contrastare le attività criminali. Ha infine concluso sottolineando l'urgente necessità di riaprire il tribunale di Rossano per garantire la sicurezza e l'accesso alla giustizia nella regione.