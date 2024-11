Questi i dati secondo l'ultima proiezione dell'Istituto Piepoli. Arretra il leader del movimento civico Cambiavento Fiorita.

Sarebbe un sondaggio che vede testa a testa il sindaco uscente Sergio Abramo e l'indipendente Nicola Fiorita secondo gli exit poll eseguiti dall'istituto Piepoli. Il sindaco uscente Sergio Abramo e candidato per la coalizione di centrodestra si attesterebbe in un range tra il 31/35%; il leader di Cambiavento Nicola Fiorita al 30/34%; Vincenzo Ciconte candidato a sindaco per la coalizione di centrosinistra 27/31% e la candidata del Movimento 5 stelle Bianca Laura Granato in un range tra il 4 e l'8%.

** Aggiornamento ore 01.00 ** Il sindaco uscente Sergio Abramo si mantiene saldo in testa mentre arretra il leader del movimento civico Cambiavento Nicola Fiorita. Secondo l’ultima proiezione fornita dall’Istituto Piepoli per la Rai il ballottaggio sarebbe tra il sindaco uscente Sergio Abramo e guida della coalizione di centrodestra Sergio Abramo al 39% e il candidato a sindaco dell’aggregazione di centrosinistra Vincenzo Ciconte al 29%. Arretra invece al 27% Nicola Fiorita leader del movimento civico Cambiavento mentre la candidata espressione del Movimento 5 Stelle Bianca Laura Granato si attesterebbe al 5%.