Risultati, exit poll, aggiornamenti in tempo reale delle elezioni regionali in Calabria. In diretta con i collegamenti dalle segreterie dei candidati, commenti e ospiti. Segui la maratona elettorale su LaC Tv

Ore 23:20 - Il secondo exit poll delle 23,35 vede ancora in testa Jole Santelli (49-53%), seguita da Pippo Callipo (31-35%), Carlo Tansi (7-11%) e Francesco Aiello (5-9%).



Ore 23:03 - Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio per la Rai commissionato da Porta a Porta Jole Santelli, la candidata alla corsa di presidenza per la coalizione di centrodestra, sarebbe in testa rispetto agli altri tre candidati 49-53%. Segue Pippo Callipo che si attesta tra il 29-33%.



Indietro il ricercatore Carlo Tansi, dato tra il 7 e l'11% e il professore dell'Unical Francesco Aiello appoggiato dal Movimento 5 stelle, anche tra il 7 e l'11%. Se i primi sondaggi dovessero essere confermati si profilerebbe dunque un netto vantaggio per il centrodestra rappresentato dall'unica donna in corsa in questa tornata elettorale.





Risultati in tempo reale e aggiornamenti nella lunga maratona elettorale di LaC Tv in onda sul canale 19 del digitale terrestre e sulle nostre testate web.