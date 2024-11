La figlia del magistrato ucciso dalla ‘ndrangheta nel ’91 si prepara a entrare nell’esecutivo di Reggio Calabria. Il sindaco aveva già spiegato che l'ultimo assessore sarebbe stato una donna

Il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà pare aver rotto gli indugi. A quasi un anno dall’uscita dalla sua giunta dell’ingombrante Angela Marcianò e dopo un parziale aggiustamento delle deleghe, il primo cittadino è pronto per l’ultimo innesto. Del resto lo aveva annunciato qualche settimana fa in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione. Ai cronisti chiamati a raccolta palazzo San Giorgio aveva spiegato come l’assessore ancora mancante per completare l’esecutivo sarebbe stato nominato a breve e sarebbe stata una donna.

Adesso ci sarebbe anche il nome: si tratta dell’ex parlamentare Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato Antonino Scopelliti ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1991. La Scopelliti è stata deputata nella legislatura precedente ed elette tra le fila del Pdl. Poi, al momento della scissione della corazzata del centrodestra, la scelta di rimanere con il Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano e di sostenere i governi Renzi e Gentiloni fino ad approdare alla lista della Lorenzin a sostegno del centrosinistra alle ultime elezioni. Per lei si è parlato fino all’ultimo di una possibile candidatura poi sfumata.

La notizia del suo possibile ingresso nell’esecutivo Falcomatà è circolata negli ambienti del Pd in occasione della presentazione di Nuovo Campo a Lamezia per poi arrivare fino in città. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità da palazzo San Giorgio.



