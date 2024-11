Il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà esprime soddisfazione per l'imminente visita del premier Renzi in Calabria

“Una visita importante e positiva quella in Calabria del presidente del Consiglio Matteo Renzi, la cui forte spinta sul fronte dell’innovazione e delle riforme può rappresentare una marcia in più anche per il rilancio della regione”. Così ha dichiarato in una nota stampa il neo sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, alla vigilia dell’arrivo del premier in regione. Insomma, il “governo è sulla strada giusta” e l’arrivo del premier è “un segnale positivo, che dimostra ancora una volta, dopo le visite di maggio e agosto scorsi, come prenda sul serio e concretamente l’impegno nei confronti della Calabria”. “Un impegno non solo sul fronte dei problemi da risolvere, dall’illegalità alla sicurezza, ma anche per far sì che la Calabria sia una risorsa per l’Italia: un’Italia che può ripartire solo se riparte il sud, e la Calabria in particolare“, ha sottolineato Falcomatà, mettendo l’accento anche sull’attenzione data dalla Cabina di regia per la Calabria, che, “spero produca risultati positivi“.



“E un altro segnale importante, un’attenzione seria e concreta, nei confronti della Calabria e di questa città – ha evidenziato il primo cittadino Reggino – è lo svolgimento dell’Assemblea nazionale del Pd che si svolgerà a dicembre e per l’occasione riaprirà i battenti, dopo i lavori di manutenzione, il Teatro Comunale della città”. “Insomma una visita che porta un’ondata di positività e che può essere occasione – secondo Falcomatà- per valutare gli impegni portati a termine come quello per il Palazzo di Giustizia reggino, per il quale le risorse stanziate sono rimaste ferme per diverse anni ed ora sono state sbloccate e speriamo di poter chiudere la questione in tempi rapidi“.