E' tempo di conta dei danni, poi si passerà a programmare gli interventi. Lo ha chiarito il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa del giovane operaio, colpito mentre lavorava per riparare i danni provocati dal maltempo

"In queste ore siamo rimasti colpiti dalla scomparsa del giovane operaio di San Roberto - ha dichiarato il sindaco di Reggio - morto mentre lavorava al ripristino dell'illuminazione pubblica del centro pedemontano. Alla sua famiglia la vicinanza di tutta l'amministrazione di Reggio Calabria".



"Negli ultimi due giorni migliaia di volontari hanno lavorato senza sosta per ripulire le strade e rimuovere i detriti in tutti i centri della provincia - ha aggiunto - sono l'esempio della Calabria migliore, della Calabria che si rialza. Il mio pensiero a tutti quelli che hanno affrontato questa emergenza in prima linea".



Conta dei danni e interventi immediati - "Stiamo procedendo alla definizione dei danni provocati dal maltempo e nel frattempo continuiamo a coordinarci con l'unità di crisi della Prefettura per verificare il piano di ripristino dei punti di criticità su tutto il territorio della Città Metropolitana. Ci vorrà qualche settimana per tornare alla normalità ma i tecnici stanno lavorando 24 ore su 24".



"Ringrazio il Presidente Matteo Renzi, il Ministro Graziano Delrio e il Presidente dell'Anci Piero Fassino per la prontezza con la quale hanno risposto al nostro appello. La dichiarazione dello stato d'emergenza ci consentirà di procedere rapidamente al ripristino delle principali criticità - ha concluso il Sindaco - subito dopo, con il supporto del Governo e con i fondi destinati alla prevenzione del rischio idrogeologico, avvieremo il piano degli interventi strutturali necessari ad evitare che episodi del genere si verifichino nuovamente".