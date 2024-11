Era stato eletto primo cittadino nella tornata elettorale del maggio 2019, durante la quale strappò la vittoria ad Angelino Renne , ex vice sindaco. Ora si attende la nomina di un commissario straordinario

Finisce l’era Menniti al Comune di Falerna. Nelle scorse ore, a seguito delle dimissioni di tre consiglieri della sua maggioranza unitamente ai colleghi della minoranza, è stato determinato lo scioglimento anticipato del consiglio comunale. Daniele Menniti era stato eletto primo cittadino nella tornata elettorale del maggio 2019.

Le elezioni del maggio 2019

Espressione di Fermare il Declino, il movimento coordinato dall’ex direttore generale dell’Asp di Catanzaro Giuseppe Perri, strappò la fascia tricolore al termine di un’intensa campagna elettorale che lo ha visto correre contro Angelino Renne, ex vice sindaco, candidato con la lista Patto per Falerna e con Sergio Ibisco con la lista civica Credere per Crescere.

Le dimissioni

I tre consiglieri di maggioranza che di fatto hanno disarcionato l'ormai ex sindaco, sono Ugo Barletta, Riccardo Floro e Andrea Vecchio. Quest'ultimo era presidente del consiglio comunale. Ora si attende la nomina del commissario straordinario da parte della Prefettura di Catanzaro. La prossima competizione elettorale - covid permettendo - dovrebbe tenersi nella prossima primavera.