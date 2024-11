Se Fausto Orsomarso ha utilizzato toni più felpati, parlando della disponibilità da parte di Fratelli d’Italia a sollevare il governatore Roberto Occhiuto da qualcuno dei suoi tanti impegni, Ersilia Amatruda è stata più diretta.

La dirigente dell’Anticorruzione regionale, candidata con Fratelli d’Italia alle Europee e titolare di un buon risultato personale (quasi 10mila preferenze) non ha nascosto l’obiettivo di rinegoziare il numero di posti in giunta regionale per i meloniani: «Un secondo assessorato regionale può essere rivendicato: i dati sono molto chiari, sono le regole della politica». È, in effetti, questo uno dei temi chiave nel post voto delle Europee: il rimpasto alla Cittadella non è escluso e alla luce del risultato ottenuto, oltre il 20%, Fdi ritiene di avere tutti i titoli per rivendicarlo.

Tanto più che una parte della rivisitazione dell’esecutivo è forzata, viso che la vice presidente Giusi Princi ha staccato il pass per il Parlamento europeo. Amatruda analizza il dato: «È un risultato clamoroso a livello nazionale, perché il partito della premier tiene il primato, che si unisce a un dato importante a livello regionale: siamo il primo partito ed è un dato confortante». Sul piano personale, la dirigente-candidata si rallegra anche per il 25% ottenuto nella sua città, Lamezia Terme, «dove – sottolinea – il sindaco è di Forza Italia».

Una punzecchiatura, sollecitata dalle domande nel corso della maratona elettorale di LaC, Amatruda la riserva anche al centrodestra: «Più che ostilità degli apparati di partito direi sicuramente non vicinanza per una candidatura arrivata in maniera fulminea». C’è comunque spazio per rivendicare «un risultato che dice quasi 10mila voti raccolti in 20 giorni».