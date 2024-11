«Temi come quelli della sicurezza e della vicinanza agli operatori delle Forze di Polizia sono insiti da sempre nel dna della destra italiana, per questo continueremo ad avere la massima attenzione anche nella costruzione del nostro partito affidando responsabilità ad esperti del settore».

Lo ha detto il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro nel corso della conferenza di presentazione dell'esecutivo provinciale di Fdi a Catanzaro e dei dipartimenti del partito.

La guida del dipartimento rapporti con le Forze dell'ordine è stato affidato ad un poliziotto di primissimo piano, di recente in pensione, come Mimmo Michienzi. Michienzi è stato per diversi anni un uomo di punta del Commissariato di Lamezia Terme, da sempre impegnato nel settore della Polizia Giudiziaria, ma anche fortemente impegnato sindacalmente, poiché riveste il ruolo di consigliere nazionale del Sindacato di Polizia Fsp.

È stato anche già impegnato in politica, avendo svolto egregiamente il ruolo di consigliere comunale a Curinga e successivamente candidandosi anche sindaco. La sua scelta vuole testimoniare che Fratelli d’Italia ha il senso dello Stato e della legalità nella formazione dei suoi uomini e delle sue donne.

Soddisfazione è stata dimostrata dallo stesso Mimmo Michienzi che ha detto: «Non posso che essere grato all'amica Wanda Ferro per avermi designato come responsabile di questo importante Dipartimento di Fratelli d'Italia, e sono già all'opera sul territorio per raccogliere le varie esigenze dei colleghi, di tutte le Forze di Polizia, e farle diventare delle battaglie del partito. Ma oltre al settore di cui dovrò impegnarmi sono già pronto, insieme alla mia comunità di Curinga, ad essere un uomo di partito a 360 gradi. Siamo pronti alle sfide del futuro al fianco del nostro leader sul territorio, l'onorevole Wanda Ferro, per una Calabria che ci guarda con notevole interesse e ci riconosce coerenza e credibilità".