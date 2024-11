È stata Wanda Ferro, deputata di Fratelli d'Italia a tenere a battesimo a Catanzaro il nuovo circolo "Oltre la meta", presieduto da Pino Napoleone, che guarda alla destra storica ma che allo stesso tempo si apre con ottimismo al futuro. Alla presentazione anche il portavoce regionale del partito Ernesto Rapani e il coordinatore provinciale Rosario Aversa.

I temi regionali e nazionali

È in questa occasione che la deputata commenta l'operato del governatore Oliverio la cui ricandidatura alle prossime regionali dice «sarebbe un atto di coraggio». Per la Ferro infatti all'attivismo del presidente della Regione delle ultime settimane, che ha lanciato lo slogan "La Regione crede nel capoluogo" per accompagnare gli investimenti previsti per la città di 686 milioni, attesi da anni, devono seguire azioni concrete per tutto il territorio regionale.

«Al di là dei 6x3 dei quali adesso si parla, è necessaria una rapida utilizzazione dei fondi che aspettavamo da anni per Catanzaro. Avremmo voluto un'attenzione diversa per il capoluogo ma anche per le province consorelle». E ai temi della politica regionale si intrecciano inevitabilmente quelli nazionali: «Auspichiamo che questo Governo, rappresentato da Grillo e dalla Lega, possa vedere la giusta apertura soprattutto da parte di quella compagine dalla quale ci sentiamo lontani, e quindi dal Movimento 5 Stelle, nelle tante idee che Giorgia Meloni ha portato avanti nel corso del suo mandato. Tiferemo affinché si possano realizzare i tanti progetti messi in campo, soprattutto quelli che noi insieme alla Lega abbiamo messo nel programma della campagna elettorale».

Dunque un impegno per l'Italia e per il sud in particolare che la Ferro è pronta a portare avanti anche nella Commissione Difesa della camera dei Deputati: «Un nuovo incarico che da lunedì ci vedrà in campo per lavorare in una delle commissioni principe del Parlamento».

