Mario Oliverio ha partecipato ad una riunione per elaborare un piano di interventi per la valorizzazione della ferrovia della Sila

Il presidente della Regione Mario Oliverio è intervenuto, questa stamattina, nella sede del Ministero dei Beni Culturali, ad una riunione, convocata dal sottosegretario al Turismo Dorina Bianchi, per elaborare un piano di intervento e di riqualificazione per la valorizzazione delle ferrovie storiche calabresi.

La linea Cosenza-San Giovanni in Fiore tra le ferrovie turistiche

Nei giorni scorsi è stata approvata dalla Camera la proposta di legge sull’istituzione delle ferrovie storiche, che ora passa al vaglio del Senato, in linea con le intenzioni del Governo in merito alle strategie per la valorizzazione del territorio. Il presidente, nel corso del suo intervento, ha ribadito la rilevanza per l’amministrazione regionale di attivare strategie per la valorizzazione di un’eccellenza della nostra regione come la ferrovia della Sila.

“Infatti – ha specificato Oliverio - sulla ferrovia della Sila il treno turismo è già partito la scorsa estate su iniziativa della Regione. In un primo tratto tra Moccone–Camigliatello–S. Nicola è stato realizzato un intervento da parte di Ferrovie della Calabria che, con il supporto di Calabria Verde, ha consentito la riattivazione del treno a vapore. Su questa linea - ha proseguito il Presidente - bisogna puntare per il rilancio del turismo in chiave sostenibile, per riscoprire i paesaggi del Parco della Sila, le peculiarità culturali ed enogastronomiche oltre alle tradizioni di quei luoghi”.

Per realizzare questo progetto di valorizzazione, per l’attuazione e la promozione dell’iniziativa e per l’individuazione di fonti finanziarie accessorie a quelle regionali, il Presidente Oliverio ha chiesto di condividere una strategia tra Ministero dei Beni culturali e del Turismo e Regione Calabria.

l.c.