La due giorni è stata organizzata dal Partito democratico della città della Certosa. Questa sera atteso il presidente della Regione Mario Oliverio

Il Partito democratico di Serra San Bruno ha organizzato anche nella sua edizione 2017, la Festa de l'Unità. Si tratta di due serate di riflessione sui temi attuali della politica locale, regionale e nazionale. Nel corso della prima serata, in piazza Monumento, l'Amministrazione comunale serrese, guidata dal sindaco Luigi Tassone ha incontrato i cittadini per tracciare un bilancio sul primo anno di governo della cittadina. Non sono mancati spunti per discutere dei progetti futuri.

La serata odierna, 27 agosto, invece, con inizio del dibattito alle ore 18.30, vedrà protagonisti i rappresentanti istituzionali e i dirigenti del Partito democratico. Porteranno i saluti il segretario di circolo Paolo Reitano, il segretario della Federazione provinciale Enzo Insardà, il primo cittadino Luigi Tassone, il consigliere regionale Michele Mirabello, il deputato Bruno Censore ed il segretario regionale Ernesto Magorno. Successivamente il direttore LaC News 24 Pietro Melia intervisterà il presidente Mario Oliverio. Parteciperanno, inoltre, alla due giorni di festa e discussioni amministratori, dirigenti e iscritti democrat.