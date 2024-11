I consiglieri di opposizione a Palazzo dei Bruzi critici con l'amministrazione: «Occorre procedura trasparente ed imparziale»

«Gli spettacoli organizzati da un ente pubblico devono rispondere a rispondere a criteri di trasparenza, imparzialità ed evidenza pubblica, criteri essenziali, quando si gestiscono le risorse dei contribuenti». Lo sostengono i consiglieri di minoranza Bianca Rende, Damiano Covelli, Enrico Morcavallo e Alessandra Mauro del comune di Cosenza, con riferimento alle procedura di selezione per il prossimo Festival del Lungofiume promosso dall’amministrazione di Palazzo dei Bruzi.

«Nei giorni scorsi – si legge in una nota - durante la riunione della Commissione consiliare “Sport e Grandi Eventi”, convocata alla presenza del dirigente del settore cultura, abbiamo appreso che quest’anno non ci sarà alcun bando di manifestazione di interesse, per la selezione degli artisti. Il dirigente e la maggioranza, hanno candidamente ammesso che a scegliere gli eventi saranno loro, magari limitandosi “a tenere in considerazione” le offerte pervenute nel corso dell’anno al Comune.

Per quanto ci riguarda – affermano Covelli, Rende, Mauro e Morcavallo - in una città in cui vi sono scarse ed occasionali possibilità per giovani artisti di esibirsi, crediamo sia doveroso dare a tutti l’opportunità di potere offrire la propria proposta artistica. La legge offre la procedura della “manifestazione di interesse” proprio per dare risposte ai problemi da noi evidenziati, garantendo il massimo della legittimità e trasparenza. Ancora una volta il sindaco sceglie la forma, forse più facile, dell'oligarchia – concludo i consiglieri di opposizione - peraltro, spesso priva di adeguati titoli, lasciando alla mercé qualsivoglia principio democratico di buon governo».

Salvatore Bruno