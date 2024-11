Il consigliere scrive alla Regione Calabria perché venga applicata la legge regionale di riordino e si paghino i lavoratori

La Fondazione Mediterranea Terina con sede a Lamezia Terme, nasce nel 2007 in seguito alla trasformazione avvenuta, con legge regionale n°9 del 11 maggio della 2007, del Centro di Ricerca Agroalimentare della Calabria. Rappresenta un polo d’eccellenza dedicato all’integrazione tra sistema della ricerca e della conoscenza. Riesce infatti ad unire il mondo delle università italiane e straniere (afferenti alla rete “Mediterranean Group on Pesticide Research and Food Safety” e delle Università del Mediterraneo) al mondo dell’impresa.

La fondazione oggi è investita di una crisi che ha portato i lavoratori a non percepire lo stipendio da tre mesi, a causa dei continui pignoramenti che la Terina subisce e inoltre non si ha nessuna applicazione della tanto attesa legge regionale 24 del 2013, che avrebbe dovuto prevedere il trasferimento di parte dei ricercatori presso altri entri o agenzie regionali.

!banner!

«Non bisogna dimenticare - sottolinea il consigliere regionale - lo stato di abbandono in cui versano i laboratori di ricerca della Fondazione. I macchinari, dotati di alte tecnologie e costati decine di milioni di euro, rimangono inutilizzati nelle stanze o addirittura ancora negli involucri. Nonostante ciò la Regione non riesce ad attuare quelle riforme ineludibili sia per rilanciare il ruolo della Fondazione Terina che per rispettare i diritti dei lavoratori e valorizzarne le professionalità». Mario Magno auspica quindi a un tempestivo intervento del governo regionale a tutela dell’ente e dei lavoratori.