Laura Ferrara, deputata del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo illustra il progetto: «Un filo diretto tra Calabria e Europa»

Si terrà venerdì 5 gennaio alle ore 11 nella sede dell'ufficio territoriale dell'eurodeputata Laura Ferrara a Cosenza (corso Mazzini, 175), l’inaugurazione dello Sportello Punto Europa. Si tratta di un servizio informativo che ha come obiettivo quello di porsi come punto di riferimento per tutti coloro che desiderano saperne di più su fondi europei e sulle opportunità offerte dalle istituzioni europee.

L’iniziativa promossa da Laura Ferrara, deputata del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, desidera mettere in circolo informazioni sui nuovi programmi comunitari 2014/2020, sui fondi europei e sulle numerose opportunità di stage e lavoro offerte dalle istituzioni comunitarie.

«Lungi dal voler sostituire la Commissione europea nei suoi compiti istituzionali di informazione e di comunicazione, con lo Sportello Punto Europa - spiega la Ferrara - vogliamo attivare un filo diretto tra la Calabria e l’Europa: lo sportello sarà un punto di riferimento per tutti coloro che guardano con interesse alle opportunità derivanti dai fondi europei diretti ed indiretti, ma sarà altresì un servizio attraverso cui fornire tutte le informazioni aggiornate sulle nostre attività parlamentari oltreché sulle opportunità professionali offerte dagli organi comunitari».

Allo sportello "Punto Europa", quindi, potranno rivolgersi tutti coloro che vorranno avere informazioni su bandi, fondi, progetti europei, nonché chi vorrà essere aggiornato in tempo reale su tutte le attività e opportunità professionali connesse alle istituzioni comunitarie.