'La conclusione dell’istruttoria delle istanze di finanziamento da parte degli uffici del Dipartimento Agricoltura in relazione al Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2007-2014 rappresenta un momento qualificante dell’azione governativa che smentisce quanti erano increduli rispetto al nostro impegno e agli obiettivi che c’eravamo preposti'.

È quanto sostiene il governatore della Calabria, Oliverio, aggiungendo che “il tetto del 98,50% di spesa raggiunto è motivo di grande soddisfazione ma anche testimonianza di come la politica abbia bisogno di credere fino in fondo alle sue sfide, lasciando da parte facili vittimismi che non portano da nessuna parte e di cui, soprattutto, la Calabria non ha bisogno”.



“Non era questo un risultato scontato, anzi - ha spiegato ancora il Presidente della Regione - un anno fa era tutt’altro che prevedibile. In questa direzione, il Dipartimento ha svolto un lavoro eccezionale - come ho avuto modo di constatare personalmente, seguendo da vicino la questione -, contribuendo così che da una situazione di ritardo si passasse alla realizzazione di un traguardo, in sintonia con le regioni più avanzate d’Italia”.