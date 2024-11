Le dichiarazioni del commissario alle Politiche regionale Corina Cretu, in visita in questi momenti in Italia

"Calabria, Campania e Sicilia, in affanno nella spesa dei fondi europei, sono sulla buona strada per riuscire ad usare la totalità o quasi dei soldi rimasti a disposizione. Sono felice di annunciare che, per il periodo 2007-2013, enormi sforzi sono stati fatti in termini di attuazione, specialmente per i quattro programmi a rischio: Calabria, Sicilia, Campania e trasporti". È quanto dichiarato dal commissario europeo alle Politiche regionali, Corina Cretu, in visita in Italia.

"Questo dovrebbe darci sufficiente motivazione per lo sprint finale in vista della scadenza per la spesa ammissibile di questo periodo" ha aggiunto Cretu. Stando ad una valutazione preliminare la spesa di Calabria, Campania e Sicilia ha già ampiamente superato la tappa del 60% di spesa delle risorse disponibili, mentre il programma nazionale dedicato ai trasporti è vicino a raggiungerla. Il quadro finale sarà chiaro solo al momento di tirare le somme del bilancio per la programmazione dei fondi europei del periodo 2007-2013, che avverrà nel 2017.