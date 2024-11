Il candidato del centrosinistra alla regione convinto della necessità di non disperdere le risorse che fino ad oggi la regione non è stata nelle condizioni di utilizzare.

Catanzaro - Le risorse comunitarie costituiscono la grande occasione mancata fino a questo momento. Ma la politica non demorde. E dopo Wanda Ferro ieri anche Mario Oliverio è tornato ad occuparsi del modo in cui bisognerà impiegare le risorse comunitarie.



"I fondi messi a disposizione dall'Europa – ha detto Oliverio - rappresentano un treno importante che la Calabria non può assolutamente farsi sfuggire se vuole concretamente uscire dalla crisi economica. Finora le risorse provenienti da Bruxelles non sono state pienamente utilizzate perché la Regione non è stata messa in condizioni di poterli utilizzare. Alcune misure del Por hanno visto pubblicati i bandi nel 2009 e le graduatorie pubblicate nel 2013. Gli ultimi dati contenuti nel rapporto Svimez sono allarmanti e rendono necessaria un'azione corale da parte di tutti gli attori in campo".



"Subito dopo le elezioni – ha concluso - avvieremo una task force che avrà un duplice obiettivo: da un lato rendere nota ai calabresi in che modo sono stati gestiti finora i fondi Ue, dall'altro accelerare sulla strada del corretto utilizzo di queste risorse che, ripeto, rappresentano un'occasione irripetibile per provare a fare uscire la Calabria dalla secche di una crisi che non è solo economica ma soprattutto sociale".