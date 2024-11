La sinistra cosentina ha un nuovo volto per le amministrative. E’ il medico Valerio Formisani. Alla base del suo programma politico, sostenuto dalla lista “Cosenza in Comune” grande attenzione verso i diritti dei bisognosi e degli invisibili. Tra le priorità da risolvere:una maggiore trasparenza amministrativa, ed un occhio puntato sulla sanità, il lavoro, il welfare e l’ambiente

Alle amministrative del 5 giugno a Cosenza la sinistra radicale e alternativa, di Sel e Rifondazione Comunista, propone il suo candidato in corsa a Palazzo dei Bruzi. E’ Valerio Formisani, medico di base dell’Azienda sanitaria di Cosenza, fondatore dell’ambulatorio “Senza Confini” che garantisce il diritto alla salute degli immigrati. La sua lista “Cosenza in Comune” è costituita da uomini e donne che operano nei campi della solidarietà sociale. Dalla parte degli invisibili, per la gestione trasparente della cosa pubblica, Formisani, vuole tradurre in politico il sociale, immaginando un’altra Cosenza: più giusta, piena di diritti e arida di povertà.

Rossana Muraca