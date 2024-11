In attesa di conoscere la collocazione politica dell’Ncd e dell’Udc, Forza Italia è già a lavoro per la definizione delle liste e della coalizione che dovrà sostenere alle Regionali del 23 novembre Wanda Ferro. Ieri a Lamezia prima interpartitica

LAMEZIA TERME - Forza Italia, Fratelli d’Italia, Nuovo Psi, Democrazia Cristiana, La Destra, Liberal Democratici, Realtà Popolare. Sono queste le sette formazioni politiche ufficialmente in campo al fianco di Wanda Ferro. Ieri a Lamezia Terme il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione ha incontrato gli alleati per una prima interpartitica nel corso della quale sono stati affrontati diversi argomenti, tra questi la definizione delle liste e della coalizione. All’appello non hanno risposto il Nuovo Centrodestra e l’Udc che in queste ore stanno decidendo il loro destino. Wanda Ferro non ha sbarrato le porte a nuovi ingressi: “questo è un progetto – ha ribadito – che resta aperto a tutti”. L’obiettivo dell’aspirante governatrice è infatti quello di correre con un centrodestra il più compatto possibile.

Bozza di programma. Il vertice, presieduto dalla coordinatrice regionale di Forza Italia, Jole Santelli, ha comunque avuto un carattere operativo perché insieme ai rappresentanti delle altre formazioni politiche sono state affrontate diverse questioni e si è iniziato ad abbozzare il programma di governo che la Ferro e i suoi alleati proporranno ai calabresi. Il documento finale elenca una serie di grandi questioni da affrontare: il lavoro e il precariato, l’affermazione a tutti i livelli della meritocrazia, la necessità di non polverizzare le risorse europee, una sanità rivolta esclusivamente ai bisogni del cittadino e liberata dalle ingerenze della politica, una burocrazia efficiente e ancora i temi dell’ambiente, del turismo e del contrasto al dissesto idrogeologico.