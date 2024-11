Il capogruppo forzista al Consiglio regionale Alessandro Nicolò: «Non ancora raggiunti i risultati sperati»

«E' ancora presto per avere un riscontro definitivo, ma i dati delle prenotazioni turistiche in Calabria, secondo le prime stime degli albergatori, ristagnano rispetto allo scorso anno». Lo ha affermato, tramite nota, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale, Alessandro Nicolò.

«Nonostante i segnali di ripresa economica nei Paesi della Mitteleuropa, i cui cittadini tradizionalmente guardano alla Calabria come meta turistica, e l’inaspettata crescita della spirale di violenza terroristica nel Vecchio Continente – ha proseguito - non si verificano, al momento, quei segnali sperati su cui la Regione aveva puntato impegnando notevoli risorse finanziarie per promuovere il nostro territorio».

L’Italia, comunque, rimane tra le destinazioni preferite dagli stranieri. Centro-nord e Isole in primis, mentre la Calabria, a giudizio dell’esponente Forza Italia, continuare a segnare il passo: «Se la Giunta regionale, veramente, puntasse al turismo come ad uno dei pilastri per incrementare il reddito dei calabresi a fronte delle difficoltà che si stanno manifestando – ha aggiunto - sarebbe opportuno dedicare una riflessione ad hoc da parte dell’Assemblea legislativa per individuare criticità, sollevare obiezioni, suggerire correttivi e iniziative, per recuperare nel medio termine un’immagine della nostra regione più performante sotto il profilo dell’offerta turistica».

Negli anni Settanta, secondo l’analisi del consigliere regionale, seppure con difficoltà logistiche, la Calabria calamitava l'attenzione di migliaia di turisti e non di soli emigrati di ritorno, spinti dalla proverbiale accoglienza. La loro presenza innescava trend economici positivi per il tessuto produttivo, incrementava scambi ed esperienze antropologiche: «Un processo, a dire il vero, spentosi progressivamente fino ad arenarsi, o, al massimo, che è riuscito solo nelle tradizionali roccaforti turistiche calabresi a tenere vivo l’interesse per la nostra terra» ha concluso Nicolò aggiungendo la necessità, in autunno, dati stagionali alla mano, promuovere «un confronto in Consiglio regionale per stimare più compiutamente i risultati ed eventualmente preparare linee programmatiche per recuperare le negatività ed il tempo perduto».