VIDEO | I gilet azzurri di Fi anche nella città dei bruzi come nel resto del Paese, per celebrare il 25° compleanno del movimento politico fondato da Silvio Berlusconi

Nel gennaio del 1994 Silvio Berlusconi decise di entrare in politica. Un compleanno che gli esponenti forzisti hanno deciso di festeggiare, in tutta Italia, in modo particolare. Anche la città di Cosenza ha aderito all’iniziativa. I gilet azzurri di Forza Italia scendono in campo nelle piazze cosentine per celebrare il venticinquennale della fondazione del movimento politico, a sostegno delle ragioni del sì alle grandi opere ed allo sviluppo del Paese. Anche la città dei bruzi prende parte alla mobilitazione nazionale promossa da Silvio Berlusconi per contestare le politiche economiche del Governo.

Un appuntamento tinto di azzurro, dal colore dei gilet che saranno indossati dai partecipanti, a testimoniare, diversamente dal movimento dei gilet gialli, «la volontà di costruire e non distruggere, a tutela dell’impegno di chi si batte contro l’esagerata tassazione a carico di famiglie ed imprese, contro chi vuol mettere le mani nelle tasche dell’Italia che lavora e che produce». Lo dice il commissario provinciale di FI, il consigliere regionale Gianluca Gallo, spiegando che il compleanno del movimento sarà festeggiato all’insegna della politica attraverso una serie di eventi, ai quali prenderanno parte - insieme alla coordinatrice regionale e vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, Jole Santelli, ed al vicepresidente vicario del Gruppo di FI alla Camera dei Deputati, Roberto Occhiuto - anche dirigenti nazionali e regionali, consiglieri regionali, amministratori locali, iscritti, simpatizzanti. Due, le iniziative programmate: gazebo allestiti su Corso Mazzini, col contributo del movimento giovanile provinciale di Forza Italia, ed ancora nella sede del partito sempre in corso Mazzini, una conferenza stampa per illustrare anche agli operatori dell’informazione le proposte del movimento azzurro. «Stare tra la gente – commenta Gallo – è il modo migliore non solo per festeggiare i 25 anni del nostro movimento, ma anche per ricordare una storia che ha inciso sulla vita politica italiana».