«Tanti hanno riso sui medici cubani, molti neanche ci credevano» ha detto Cannizzaro «in questi giorni prendono servizio nella provincia di Reggio Calabria, in strutture con enormi deficit di personale. Questo perché in Calabria sono ferme le assunzioni e bloccati i concorsi da anni, ma per il momento le vite dei pazienti vanno salvate e questi medici non ruberanno il lavoro a nessuno, perché staranno qui solo un anno». Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, è stato ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda mercoledì 25 gennaio. Dagli studi de LaCapitale, Cannizzaro ha parlato anche di infrastrutture e dei finanziamenti per alta velocità.

«Abbiamo chiesto al Governo di impegnarsi nella progettazione dell'alta velocità fino a Reggio Calabria» ha detto ad Alessandro Russo «soprattutto nel punto nevralgico di questa infrastruttura, che è il porto di Gioia Tauro. Ovviamente realizzare l'alta velocità senza il ponte sullo stretto è inutile».