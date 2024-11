Sono incompatibili con quella di consigliere regionale che riveste. I due Consigli e le Giunte rimangono in carica sino a nuove elezioni e le funzioni saranno svolte rispettivamente dal vicesindaco e dal vicepresidente

ll Consiglio comunale di Aiello Calabro con delibera numero 23 del 20 dicembre 2021 ha dichiarato decaduto dalla carica di sindaco Francesco Antonio Iacucci.

La carica di sindaco è infatti incompatibile con quella di consigliere regionale che Iacucci riveste a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre. La Legge 56 del 2014, art. 1 comma 65, stabilisce che la decadenza da sindaco comporta l'immediata decadenza anche da presidente della Provincia di Cosenza.

In questi casi trova applicazione l’articolo 53 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 che recita: «In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco o presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco o del presidente della Provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente».

Per tale ragione, il segretario generale della Provincia di Cosenza ha notificato al vicepresidente Ferdinando Nociti il subentro nella qualità di presidente facente funzioni. Pertanto la Provincia di Cosenza sarà guidata da Nociti fino a nuove elezioni.