Il centrosinistra si impone a Cosenza e Franz Caruso, con oltre il 57% dei voti ottenuti al ballottaggio, diventa il nuovo sindaco. Grandi festeggiamenti nella sua segreteria e nel capoluogo bruzio e intanto iniziano ad arrivare gli auguri da parte di diversi esponenti politici.

Bruni: «Cosenza può diventare laboratorio politico»

Prima fra tutti, Amalia Bruni che si dice contenta e soddisfatta: «La vittoria di Franz è un segnale importante per Cosenza, città che viene da dieci anni di amministrazione di una destra opprimente, e per la Calabria intera perché dimostra che cambiare è davvero possibile. Cosenza può diventare un laboratorio politico importante per tutta la Calabria e probabilmente per l’Italia. E la scelta dei cittadini di puntare su Franz, testimonia la voglia di cambiamento, di guardare in avanti con fiducia, con la consapevolezza che si può e si deve fare di meglio. Franz - continua la candidata del centrrosinistra alle scorse regionali - saprà valorizzare al massimo le enormi risorse della sua città puntando a ottenere migliori condizioni per tutti. Sono sicura che Franz metterà in campo una giunta di alto profilo in grado di esprimere una buona politica, una politica partecipata, aperta ai suggerimenti della gente, sempre disponibile al confronto e all’ascolto dei bisogni dei cittadini. Quello di cui ha bisogno anche la Calabria».

Bevacqua (Pd): «Centrosinistra unito vince»

Soddifatto per il risultato elettorale di Cosenza anche il consigliere regionale del Pd, Mimmo Bevacqua: «Abbiamo colto bene il messaggio del popolo. La città di Cosenza voleva cambiare ed ha scelto Franz. Da subito al lavoro adesso per una città che ha bisogno di tornare alla normalità. Non bisogna deludere i cittadini. Occorre mettere in campo sin dal primo minuto una netta discontinuità con il passato. Siamo sicuri che l’avvocato metterà in campo tutta la sua autorevolezza, dimostrando autonomia nelle scelte che dovrà compiere per il salto di qualità. Il centrosinistra unito può finalmente tornare ad amministrare una città importante come Cosenza. Siamo pienamente al fianco di Franz e della squadra che, intorno alla sua importante figura, saprà e dovrà governare i prossimi anni. Scelte importanti per Cosenza e per la Calabria. Scelte che devono necessariamente essere condivise ed affrontate con preparazione e coscienza. Siamo certi che tutto ciò può essere fatto dall'avvocato ed amico Franz Caruso», assicura Bevacqua.

Maraio (Psi): «Vittoria Caruso orgoglio socialisti»

La vittoria di Franz Caruso (che è anche segretario provinciale del Psi cosentino) è stata commentata anche dal segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio: «L'elezione a sindaco del socialista Franz Caruso, sostenuto al ballottaggio dall'intera coalizione del centrosinistra, è per noi motivo di grande orgoglio. Cosenza ha scelto di cambiare passo: ha preferito la serietà e la competenza per far tornare la città al centro dei grandi processi di sviluppo del mediterraneo. La vittoria di Franz è la vittoria di tutto il Psi che ha scelto con determinazione di essere protagonista e parte integrante e fondamentale di una coalizione di centrosinistra che ha saputo rinnovarsi ed essere competitiva nei confronti del centrodestra. Una esperienza utile e vincente che si dovrà ripetere a livello nazionale».

Il sindaco di Rende Marcello Manna: «Auguri, ci confronteremo presto»

«Auguri al neo sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Siamo certi che ci confronteremo presto in maniera sinergica sui grandi temi che interessano l'area urbana. I tempi sono maturi per parlare finalmente di sviluppo urbano integrato, attraverso azioni concrete quali il trasporto urbano unico e i servizi essenziali che chiedono i cittadini. Tutto ciò, unito alla volontà politica comune di chi vede la nostra area urbana avere un futuro comune di cui si sente stringente la necessità. Il primo cittadino di Cosenza saprà di certo ben operare in tal senso per avviare, insieme, la concertazione a concretizzare un percorso comune».

La senatrice Vono (Iv): «Franz Caruso è la risposta per il rilancio della politica»

«Franz Caruso sindaco di Cosenza è la risposta ad un'azione efficace per il rilancio della politica per il territorio. Ho creduto fin dall'inizio di questa avventura, cominciata con le regionali in Calabria, nei risultati che si possono ottenere attraverso l’unità degli intenti e il rispetto di ognuno e che adesso sono chiari con l'elezione di Franz Caruso a sindaco della città di Cosenza. Grande soddisfazione per l'elezione a consigliere di Antonietta Cozza, nostra tesserata di Italia Viva, a dimostrazione che il lavoro serio porta sempre buoni risultati»