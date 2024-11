Su proposta del coordinatore nazionale giovani Gero Palermo e sentito il parere favorevole del vice segretario vicario dell'Udc Calabria, Giuseppe Graziano, è stato nominato coordinatore regionale dei giovani dello scudo crociato, Angelo Prioli, attuale vice sindaco al Comune di Frascineto. La nomina arriva dopo anni di «esperienza sia amministrativa che politica avendo rivestito ruoli sia nell’ambito del comprensorio del pollino e sia a livello di amministrazioni locali» si legge in una nota. La nomina di Prioli va nella direzione del «rinnovamento da più parti auspicato dell’Udc, per un rilancio capace di premiare le competenze e la lealtà verso i valori e gli ideali che animano il partito, rifuggendo qualsiasi forma di personalismo autoreferenziale» ha spiegato Giuseppe Graziano.

Nel momento forse più delicato per il partito dopo l'inchiesta Basso profilo che ha visto coinvolto il segretario regionale Talarico, l'Udc punta sul giovane amministratore di Frascineto che «si impegnerà con passione per riuscire ad attrarre nuove risorse all’interno del nostro partito che mai come ora devono costruire la classe dirigente ed elettiva non di domani ma di oggi. L’UdC, ha bisogno di idee giovani e della sana incoscienza e abnegazione che solo una giovane età ha come plus» ha sottolineato Giuseppe Graziano augurando buon lavoro al neo coordinatore regionale dei giovani. Anche il coordinatore nazionale, Gero Palermo, ha ribadito che il partito in Calabria è in «continua crescita tra i giovani e con la nomina di Prioli, vogliamo dare un sicuro punto di riferimento a tutti quei ragazzi che credono nel nostro progetto».

Prioli: c'è un grande lavoro da svolgere

«Questa nomina è per me un grande motivo di orgoglio. Mi attende una importante sfida, in vista ci sono impegni importanti. C’è un gran lavoro da svolgere, giovani da coinvolgere e incentivare alla partecipazione attiva e sono certo che, grazie al fondamentale aiuto di tutta la squadra, raggiungeremo numerosi traguardi. Il mio obiettivo sarà anche quello di farmi carico di portare avanti sul territorio le esigenze della comunità, cercando di riportare in cima all’agenda politica quelle tematiche che oramai troppo spesso vengono tralasciate, come la disoccupazione giovanile e la conseguente emigrazione di tanti giovani. Infine, ma non per ultimo, ringrazio l’onorevole Graziano e i vertici nazionali del partito, per aver riposto la loro fiducia nei miei confronti».