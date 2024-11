La Funzione pubblica Cgil Calabria di Vibo Valentia, insieme alle categorie provinciali di Cisl Fp e Uil Pa non ci sta e il prossimo 22 settembre si terrà una mobilitazione congiunta dei tre sindacati

‘Rientra anche la Prefettura di Vibo Valentia, unica in Calabria, tra le 23 Prefetture che questo Governo ha deciso di cancellare. La Funzione pubblica Cgil Calabria di Vibo Valentia, insieme alle categorie provinciali di Cisl Fp e Uil Pa non ci sta e il prossimo 22 settembre si terrà una mobilitazione congiunta dei tre sindacati. Aderiremo così all’iniziativa già programmata a livello nazionale. Ormai è chiara infatti la scelta del governo: vuole chiudere 23 prefetture passando dalle attuali 103 a ottanta. La parola d’ordine è tagliare, ma nel messaggio mediatico vogliono farla passare per “riforma” della pubblica amministrazione, naturalmente da dare in pasto all’opinione pubblica.

Nello schema di decreto, che riorganizza il ministero dell'Interno inviato ai sindacati, immolata sull’altare sacrificale c’è appunto anche quella di Vibo Valentia pronta a chiudere e ad essere accorpata a Catanzaro.

La Funzione pubblica Cgil di Vibo Valentia respinge al mittente questa ennesima provocazione calata dall’alto, questa “violenza” ragionieristica e burocratica contro il nostro territorio che, al contrario, ha invece assoluto bisogno di una vera e forte riorganizzazione istituzionale che aiuti sviluppo e crescita per combattere seriamente sprechi e criminalità, altro che tagli lineari.

Critichiamo duramente questo Dpr del che rappresenta nei fatti un vero e proprio ridimensionamento dei presidi di legalità e sicurezza e un inaccettabile arretramento dello Stato dal territorio.

Nello schema di Dpr c’è un completo disinteresse verso i lavoratori delle Prefetture, ma soprattutto un cinico silenzio nei confronti dei cittadini e delle comunità locali, che saranno lasciati ancora più soli.La risposta della comunità vibonese a questo decreto deve essere unanime e dura. Questo ennesimo “scippo”, che solo Vibo Valentia subisce in Calabria, non deve passare inosservato e chi pensa di “ pietire” con il “cappello in mano” una soluzione non chiara e pasticciata, che non restituisce pienezza delle funzioni, è un nemico del territorio. FP Cgil, Cisl-Fp e Uil-Pa da martedì 22 settembre faranno quindi assemblee in contemporanea in tutte e 23 le Prefetture a rischio chiusura e i sindacati territoriali di categoria, con il segretario regionale Funzione pubblica Cgil Calabria Alfredo Iorno, i segretari Vincenzo Molinaro per Fp Cgil, Luigi Tallarico per la Cisl Fp e Laria per la Uil Pa . L’assemblea di tutto il personale si terrà in Prefettura a Vibo dalle 11 alle 14 . Chiediamo attenzione da parte dei mezzi di informazione e invitiamo i rappresentanti politici e la società civile a partecipare a questa nostra mobilitazione perché il Dpr così com’è non passi.

Uniti, attraverso la partecipazione democratica, per affermare anche dal territorio, che la riorganizzazione dei servizi nel vibonese non si fa smantellando lo Stato e lasciando nell'incertezza il personale che serve a garantire coesione sociale, integrazione e convivenza civile’.