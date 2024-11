L’ultimo aggiornamento delle 7,22 è relativo a 506 sezioni scrutinate su un totale di 551. Nel collegio uninominale per la Camera di Corigliano Rossano Domenico Furgiuele sembra aver piazzato l’allungo decisivo su Vittoria Baldino, portando il proprio vantaggio in termini di consensi a circa 3.500 preferenze: 50.444 per il deputato leghista contro le 46.960 dell’esponente dei Cinquestelle.

Il testa a testa è andato avanti per tutta la notte, ma quando il dato ha iniziato a consolidarsi la forbice tra i due contendenti si è ampliata in favore di Furgiuele, soprattutto grazie ai voti ottenuti in alcuni grandi centri: a Castrovillari il salviniano è avanti di sei punti, a Corigliano Rossano di quattro, a San Giovanni in Fiore di oltre tre punti e mezzo.

La Baldino ha invece ampiamente prevalso a Crotone, ottenendo il 42 percento contro il 32 di Furgiuele. Parecchio staccato il centrosinistra: Giovanni Papasso è andato forte a Cassano Jonio, dove ricopre la carica di sindaco, sfiorando il cinquanta percento. Ma non gli è bastato per competere e fin dalle prime schede scrutinate è apparso chiaro che non avrebbe in alcun modo potuto sfiorare l’elezione. Nel complesso il centrosinistra si attesta al 18,03 percento.