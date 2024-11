Un confronto intenso ma vivace quello tra Alessandro Melicchio e Domenico Furgiuele che si sono incontrati nel format Piazza Parlamento nelle vesti di vecchie conoscenze e rivali sempiterni. Un’atmosfera goliardica ma ricca di competizione quella che si è respirata nell’ultimo match arbitrato dal direttore editoriale Alessandro Russo negli studi di VIACONDOTTI21.

I due deputati, del M5s e della Lega, non se le sono mandate a dire su riforme, giustizia, alleanze strategiche. Non poteva mancare, ovviamente, una riflessione sullo stato di salute dei rispettivi schieramenti. Rispetto alla faida Salvini-Meloni Furgiuele è stato chiaro: «Noi di fronte all’emergenza non abbiamo dissertato. Abbiamo preferito essere utili alla vita delle persone e non fare solo propaganda». Mentre sul caos nei Cinquestelle Melicchio ha derubricato la confusione a «dialettica» con la promessa di mantenere all’interno del governo un’impronta originale.

In chiusura di puntata un giudizio sui primi cento giorni del Governo Occhiuto e sulla sua luna di miele con cittadini e opposizione. Quanto durerà? Secondo Furgiuele già i risultati si vedono ma la parola d’ordine dovrà essere «svecchiare». Mentre per Melicchio a breve toccherà arrivare ai fatti altrimenti l’atteggiamento del Movimento cambierà.