«I risultati dei traffici 2018 per il sistema aeroportuale calabrese sono fin troppo chiari ed eloquenti: 2.700.000 passeggeri per Lamezia; 322.894 per Reggio; 78.004 per Crotone. In sostanza, Lamezia si conferma scalo internazionale strategico, mentre Reggio e Crotone scali nazionali di servizio, come peraltro indicato nel Piano Nazionale degli Aeroporti del 2 gennaio 2016».

Così il parlamentare della Lega Domenico Furgiuele dal suo profilo facebook commenta i dati sul traffico aereo in Calabria aggiungendo che sulla base di questi è « sempre più necessaria la realizzazione della nuova aerostazione di Lamezia, in primis, per garantire le condizioni di sicurezza dei passeggeri per via della totale saturazione dell'attuale aerostazione, e, nondimeno, per migliorare la qualità dei servizi ai passeggeri e per cogliere le opportunità derivanti dal continuo incremento delle tratte nazionali e internazionali e dei traffici, per il quali si prevede il raddoppio entro il 2030».



«Sto lavorando e lavorerò alacremente anche per questo» conclude il deputato.